Эксперт объяснил, почему на Украине забыли о выборах президента

«Выборы на Украине создавались под позицию США. В США заявляли, что сейчас это совершенно невозможно. Это не демократия. Как только американцы отвлеклись на Иран, тема выборов на Украине ушла сама собой», — обратил внимание собеседник «Ленты.ру».
Он добавил, что процесс обсуждения темы выборов президента на Украине изначально был игрой. Политолог напомнил, что украинская сторона ранее делала странные заявления о проведении выборов за два месяца. По мнению Журавлева, организация голосования в такой короткий срок невозможна.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва признает результаты выборов президента на Украине только если они будут проведены в соответствии с нормами законодательства.