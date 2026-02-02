Ричмонд
Сообщения о массовых беспорядках в Мангистауской области опровергли полицейские

Ролик, снятый во время январских событий, выдали в интернете за новый.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 фев — Sputnik. Видео с якобы беспорядками в Мангистауской области распространили в интернете.

В соцсетях написали, что участники шествия пытались дестабилизировать обстановку в регионе.

Областной департамент полиции проверил ролики и установил, что он был снят около четырех лет назад и не имеет никакого отношения к текущей ситуации в регионе.

«Распространение подобного контента вводит граждан в заблуждение, искажает реальную картину происходящего и является распространением ложной информации. Автор распространяемого материала установлен. Он ранее судим, находится в розыске», — сообщили в полиции.

Оказалось, что в 2024 году мужчина был осужден за совершение ряда тяжких преступлений. А сейчас он скрывается за пределами Казахстана.

Также департамент полиции предупредил, что за распространение заведомо ложных сведений в СМИ, соцсетях, а также за провокационные призывы, предусмотрена уголовная ответственность. Казахстанцев призвали не поддаваться на провокации.