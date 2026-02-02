Трамп заявил, что подаст в суд на ведущего «Грэмми» из-за шутки

При этом, как отметило издание, лишь немногие из этих файлов относятся к началу 2000-х годов, когда Трамп и Эпштейн были друзьями. Кроме того, материалы не содержат данных о каких-либо правонарушениях со стороны президента США. При этом в файлах есть заметки и стенограммы интервью с жертвами Эпштейна, некоторые из них рассказывали о своих взаимодействиях с Трампом. Например, одна из них вспомнила, как ее везли в темно-зеленом автомобиле в Мар-а-Лаго на встречу с Трампом.