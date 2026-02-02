Ричмонд
В Госдуме ответили на призыв к диалогу из Европы

Россия готова к взаимодействию с Европой, но диалог должен быть направлен на достижение сотрудничества. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее наладить прямой канал связи между Брюсселем и Москвой призвал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он уточнил, что диалог между ЕС и Россией должен вестись на условиях прозрачности для Киева.

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что Кремль не выступает против диалога с Европой. Парламентарий подчеркнул, что канал связи необходим, только если общение будет вестись на равных, а Европа будет демонстрировать реальную заинтересованность в урегулировании украинского кризиса. «Если задача — продолжение той политики, которую они проводили, начиная с 2014 года, то в таком ключе вряд ли нам будет интересно чего-то с ними обсуждать», — объяснил депутат.

Парламентарий допустил, что новый канал связи, если он будет создан, может быть использован европейцами для давления на Москву. Он подчеркнул, что в таком случае в прямой диалог с Европой российской стороне вступать бесполезно. «Мы готовы на любые контакты, мы готовы взаимодействовать, если это взаимодействие носит какой-то прагматичный и полезный характер», — добавил Чепа.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность о возобновлении контактов с Москвой. Кроме того, он заявил, что Европа в настоящее время финансирует Киев для противостояния с Россией в одиночку, так как США почти прекратили поддержку украинской стороны.

