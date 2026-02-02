В Госдуме ответили на призыв к диалогу из Европы

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что Кремль не выступает против диалога с Европой. Парламентарий подчеркнул, что канал связи необходим, только если общение будет вестись на равных, а Европа будет демонстрировать реальную заинтересованность в урегулировании украинского кризиса. «Если задача — продолжение той политики, которую они проводили, начиная с 2014 года, то в таком ключе вряд ли нам будет интересно чего-то с ними обсуждать», — объяснил депутат.