Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии хотят ликвидировать 600 мэрий, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены ликвидировать 600 мэрий в стране, заявил глава столичной администрации, один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чебан.

Источник: Sputnik

Генеральный секретарь правительства Молдавии Алексей Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления. Ранее лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году — до проведения местных выборов 2027 года.

«Цель новой административно-территориальная реформа Молдавии — “объединение мэрий путем сокращения их числа с 898 до 300”. Это означает ликвидацию и закрытие 600 мэрий. После закрытия школ, университетов, больниц, настала очередь мэрий “реформироваться” и закрыться», — заявил Чебан на брифинге.

По его словам, правящая партия «Действие и солидарность» использует термин «слияние», который призван скрыть, что на самом деле мэрии будут стерты с карты. Чебан полагает, что это еще сильнее ударит по селам, поскольку жители страны будут стремиться переехать в более крупные населенные пункты.

Чебан заявил, что его блок внимательно проанализирует предложение правительства, чтобы внести поправки, он также допускает, что будет запущена петиция с требованием пересмотра формата проведения реформы.

На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.