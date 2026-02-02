В Кремле сообщили о переносе срока новых переговоров по Украине

«Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье [1 февраля], но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. Вот, и сейчас среда—четверг [4−5 февраля], действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — сказал он.
Ранее Песков говорил, что ориентировочно 1 февраля в Абу-Даби запланированы трехсторонние переговоры. Также об этой дате сообщало издание Axios.
Предыдущие переговоры представителей России, Украины и США при участии ОАЭ прошли в закрытом режиме в Абу-Даби 23 и 24 января. Все три стороны оценили встречу как конструктивную. От России в переговорах участвовали представители Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.
Первый день прошел в максимально закрытом режиме. Не было предусмотрено присутствие журналистов, место проведения не называлось. Вторая встреча продлилась чуть более трех часов. По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом обоих раундов стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны.
На встрече делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с ними с октября 2025 года. В Кремле подчеркивали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на устойчивое урегулирование невозможно.