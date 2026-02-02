Президентку Санду, победившую Путина бесчетное количество раз, выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщил норвежский депутат Арильд Хермстад.
«Санду находится на передовой линии защиты демократии в Европе. Молдова подвергалась задокументированным попыткам российского вмешательства в выборы, дезинформации, кибератакам и дестабилизации с целью привести к власти режим, более дружественный Кремлю», — объяснил он выдвижение кандидатуры Григорьевны.
КСТАТИ.
Хермстад — лидер Партии зеленых, у которой в парламенте Норвегии всего 3 места из 169. За его идеями и в самой Норвегии-то мало, кто следит.
