Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 2 февраля: главное

Второй раунд работы групп безопасности состоится в Абу-Даби
Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Вы видите, ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине.
Кремль назвал урегулирование на Украине сложным и разновекторным процессом.
Позиция России по урегулированию на Украине последовательна.
Кремль допускает переговоры с Зеленским только в Москве.
Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией.
Детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами не будет.
Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры.
Кремль назвал здравой мысль французов о необходимости наладить канал связи с РФ.
В настоящий момент пока какой-то конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона нет.
Тема вывоза в Россию обогащенного урана из Ирана давно стоит на повестке дня.
Сейчас же Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана.
2 февраля Владимир Путин сегодня проведет совещание, посвященное развитию химической промышленности.