Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 2 февраля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Второй раунд работы групп безопасности состоится в Абу-Даби 4—5 февраля. Перенос встречи был обоснован дополнительной стыковкой графиков.

Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Вы видите, ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль назвал урегулирование на Украине сложным и разновекторным процессом.

Позиция России по урегулированию на Украине последовательна.

Кремль допускает переговоры с Зеленским только в Москве.

Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Детализации прошедших переговоров главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Майами не будет.

Это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль назвал здравой мысль французов о необходимости наладить канал связи с РФ.

В настоящий момент пока какой-то конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона нет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Тема вывоза в Россию обогащенного урана из Ирана давно стоит на повестке дня.

Сейчас же Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами и в меру возможностей сохраняет свою готовность способствовать деэскалации напряженности вокруг Ирана.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

2 февраля Владимир Путин сегодня проведет совещание, посвященное развитию химической промышленности.

