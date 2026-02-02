Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год

Процесс мирных переговоров является «очень сложным и разновекторным». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прогресс переговоров по сравнению с прошлым годом.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

«По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения, там сближение констатировать нельзя, к сожалению», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что вторая встреча в рамках переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, которая должна была пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесена на 4—5 февраля из-за «стыковки графиков трех сторон».

По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом предыдущих переговоров в Абу-Даби, в которых участвовала Россия, Украина и США, стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны. Тем не менее все три стороны оценили встречу как конструктивную.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что Киев готов к «предметному разговору», и выразил заинтересованность в том, чтобы «результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше