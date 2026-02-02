В Кремле оценили прогресс переговоров с Украиной за год

По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом предыдущих переговоров в Абу-Даби, в которых участвовала Россия, Украина и США, стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны. Тем не менее все три стороны оценили встречу как конструктивную.