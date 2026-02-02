Путин и Лукашенко проведут заседание высшего госсовета союза РФ и Белоруссии

Мероприятие по традиции проводят президенты стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
«На конец этого месяца запланировано заседание Высшего государственного совета Союзного государства под руководством президентов России и Белоруссии, — объявил глава кабмина РФ. — Главная цель сегодня — обеспечить подготовку предстоящей встречи наших лидеров».
Как отметил премьер, значительная часть запланированных на 2024−2026 годы задач выполнена. «В первую очередь — в промышленности и сельском хозяйстве, а также энергетике, транспорте и логистике, налоговой и таможенной сферах, науке, образовании, культуре и других областях», — перечислил Мишустин.