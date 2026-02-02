Ричмонд
Путин и Лукашенко проведут заседание высшего госсовета союза РФ и Белоруссии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии запланировано на конец февраля. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие по традиции проводят президенты стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«На конец этого месяца запланировано заседание Высшего государственного совета Союзного государства под руководством президентов России и Белоруссии, — объявил глава кабмина РФ. — Главная цель сегодня — обеспечить подготовку предстоящей встречи наших лидеров».

Как отметил премьер, значительная часть запланированных на 2024−2026 годы задач выполнена. «В первую очередь — в промышленности и сельском хозяйстве, а также энергетике, транспорте и логистике, налоговой и таможенной сферах, науке, образовании, культуре и других областях», — перечислил Мишустин.

