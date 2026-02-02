TNI: Россия создала мощную противоспутниковую систему РЭБ «Тобол»

Автор со ссылкой на информированные источники пишет, что «Тобол» представляет из себя стационарный комплекс наземного базирования с мобильными компонентами, которые устанавливаются на грузовиках. Система размещается в стратегических узлах и работает совместно со средствами спутникового мониторинга и инфраструктурой противокосмического наблюдения.
По его сведениям, на каждом комплексе «Тобол» есть приемник SIGINT (средства радиоэлектронной разведки), оборудование для мониторинга и узлы оперативного управления, которые отслеживают спутниковые сигналы, корректируют параметры подавления помех, координируют свои действия с другими средствами РЭБ и космической разведки, а также защищают российские объекты от иностранного джамминга (преднамеренное создание радиочастотных помех для блокирования или нарушения беспроводной связи. — Прим. ред.).
Однако российский комплекс способен не только создавать помехи, но и подделывать спутниковые сигналы, говорится в статье. Как утверждается, «Тобол», занимаясь спуфингом, обманывает целевую систему, нарушая ее нормальную работу и заставляя посылать ложные сигналы определения местоположения.
Согласно статье, вблизи западной границы России со странами Балтии находится скрытая российская база радиоэлектронной борьбы Great Baltic Jammer («Балтийская глушилка»), которая якобы является частью «Тобола». Считается, что «Балтийская глушилка» создает значительные помехи для GPS в Прибалтике и Финском заливе: она может осуществлять мониторинг спутников и средств связи НАТО и нарушать работу навигационных систем и слежения стран — членов альянса, в частности создавать помехи гражданским сигналам GPS и даже «обманывать» навигационные системы GPS.
То есть он создает помехи на стороне приемника, а не «атакует» спутники напрямую, пишет автор. Он подчеркивает, что уничтожение спутников Starlink — возможное, но дорогостоящее мероприятие. Поэтому русские выбрали более экономичный способ — нарушить нормальное функционирование системы Starlink. Теперь, когда Илон Маск, владелец SpaceX, публично подтвердил использование Starlink в военных целях на Украине, эта спутниковая система станет для русских ключевым направлением в сфере противокосмической обороны, предполагает Вайхерт.
Более того, он считает, что «Тобол» представляет более серьезную угрозу для стран НАТО, чем новейшее российское спутниковое оружие «Калинка», которое Иран мог применить для «взлома» 40 000 терминалов Starlink во время недавних протестов в стране. Вайхерт призывает американских военных стратегов серьезно отнестись к российским противокосмическим системам, так как они, на его взгляд, могут привести к реальному поражению вооруженных сил США, если между двумя странами разразится военный конфликт.