Более того, он считает, что «Тобол» представляет более серьезную угрозу для стран НАТО, чем новейшее российское спутниковое оружие «Калинка», которое Иран мог применить для «взлома» 40 000 терминалов Starlink во время недавних протестов в стране. Вайхерт призывает американских военных стратегов серьезно отнестись к российским противокосмическим системам, так как они, на его взгляд, могут привести к реальному поражению вооруженных сил США, если между двумя странами разразится военный конфликт.