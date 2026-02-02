Шойгу: РФ и Мьянма обсуждают договоренности на высшем уровне

«Определяющим фактором продвижения российско-мьянманского взаимодействия является доверительный диалог на высшем уровне. Только за прошлый год президент Российской Федерации Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн встречались четыре раза, — сказал Шойгу. — Наш безусловный приоритет — реализация договоренностей, достигнутых в ходе их переговоров».
«С этой целью включили в состав делегации руководство российских спецслужб и силовых ведомств, а также представителей экономического блока, заинтересованных в развитии отношений с Мьянмой, — отметил секретарь Совбеза РФ. — В рамках визита они проводят отдельные консультации по секторальным направлениям».