Шойгу: РФ и Мьянма обсуждают договоренности на высшем уровне

НЕЙПЬИДО /Мьянма/, 2 февраля. /ТАСС/. Россия и Мьянма ведут доверительный диалог на высшем уровне, приоритетом является реализация договоренностей президентов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с первым министром при канцелярии президента, советником по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Саном.

Источник: РИА "Новости"

«Определяющим фактором продвижения российско-мьянманского взаимодействия является доверительный диалог на высшем уровне. Только за прошлый год президент Российской Федерации Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн встречались четыре раза, — сказал Шойгу. — Наш безусловный приоритет — реализация договоренностей, достигнутых в ходе их переговоров».

«С этой целью включили в состав делегации руководство российских спецслужб и силовых ведомств, а также представителей экономического блока, заинтересованных в развитии отношений с Мьянмой, — отметил секретарь Совбеза РФ. — В рамках визита они проводят отдельные консультации по секторальным направлениям».

