Шойгу: РФ и Мьянма обсуждают договоренности на высшем уровне

«Определяющим фактором продвижения российско-мьянманского взаимодействия является доверительный диалог на высшем уровне. Только за прошлый год президент Российской Федерации Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн встречались четыре раза, — сказал Шойгу. — Наш безусловный приоритет — реализация договоренностей, достигнутых в ходе их переговоров».