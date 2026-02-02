Эксперт рассказал, что мешает продлить ДСНВ

Вероятность заключения нового ДСНВ или его продления крайне мала, считает политолог. Основным препятствием этому Блохин называет позицию Республиканской партии, членом которой является действующий президент Дональд Трамп. Эксперт пояснил, что республиканцы рассматривают договоры о сокращении вооружений как инструмент ослабления американской мощи. Они считают, что подобные соглашения связывают Америке руки.
Блохин также указывает на важность китайского фактора. Ранее Трамп заявлял, что готов сесть за стол переговоров по продлению ДСНВ только если к обсуждению присоединится КНР. Сам Китай относится к этому негативно, аргументируя тем, что на Россию на США приходится 90% всего ядерного потенциала, а запасы оружия Пекина несопоставимы с российскими и американскими.
Третий фактор — российский, говорит эксперт. Блохин отмечает, что Россия в целом согласна на переговоры по контролю за вооружениями, но нельзя забывать, что американцы хотят ограничить технологическое развитие РФ в области гиперзвука. Отсюда вопрос — готова для Москва к этому?
Эти три фактора являются ключевыми препятствиями для продления Договора СНВ. При этом очевидно, что если не будет нового документа, то, по сути, открывается новая бескомпромиссная и бесконтрольная гонка вооружений.