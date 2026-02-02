Эксперт рассказал, что мешает продлить ДСНВ

Вероятность заключения нового ДСНВ или его продления крайне мала, считает политолог. Основным препятствием этому Блохин называет позицию Республиканской партии , членом которой является действующий президент Дональд Трамп . Эксперт пояснил, что республиканцы рассматривают договоры о сокращении вооружений как инструмент ослабления американской мощи. Они считают, что подобные соглашения связывают Америке руки.

В декабре 2001 года президент США Джордж Буш выступил с уведомлением о выходе из Договора по ПРО от 1972 года. В августе 2019 года уже при Трампе Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Затем в 2020-ом завершился процесс выхода США из Договора по открытому небу.