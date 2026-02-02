Ричмонд
Эксперт рассказал, что мешает продлить ДСНВ

5 февраля 2026 года истекает срок Договора СНВ — последнего соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы России и США. После этого обе страны останутся без каких-либо договоренностей по контролю над вооружениями. Каковы шансы продления соглашения или заключения нового и что будет после того, как ДСНВ утратит свое действие? Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин ответил на вопросы Новостей Mail. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Вероятность заключения нового ДСНВ или его продления крайне мала, считает политолог. Основным препятствием этому Блохин называет позицию Республиканской партии, членом которой является действующий президент Дональд Трамп. Эксперт пояснил, что республиканцы рассматривают договоры о сокращении вооружений как инструмент ослабления американской мощи. Они считают, что подобные соглашения связывают Америке руки.

В декабре 2001 года президент США Джордж Буш выступил с уведомлением о выходе из Договора по ПРО от 1972 года. В августе 2019 года уже при Трампе Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Затем в 2020-ом завершился процесс выхода США из Договора по открытому небу.

Блохин также указывает на важность китайского фактора. Ранее Трамп заявлял, что готов сесть за стол переговоров по продлению ДСНВ только если к обсуждению присоединится КНР. Сам Китай относится к этому негативно, аргументируя тем, что на Россию на США приходится 90% всего ядерного потенциала, а запасы оружия Пекина несопоставимы с российскими и американскими.

Третий фактор — российский, говорит эксперт. Блохин отмечает, что Россия в целом согласна на переговоры по контролю за вооружениями, но нельзя забывать, что американцы хотят ограничить технологическое развитие РФ в области гиперзвука. Отсюда вопрос — готова для Москва к этому?

Эти три фактора являются ключевыми препятствиями для продления Договора СНВ. При этом очевидно, что если не будет нового документа, то, по сути, открывается новая бескомпромиссная и бесконтрольная гонка вооружений.

Константин Блохин
политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ США продлять ограничения, установленные Договором о стратегических наступательных вооружениях после 5 февраля, не станет для России катастрофой.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
