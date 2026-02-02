Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору

«Из задач, запланированных на 2024−2026 годы, значительная часть, мы можем сегодня это констатировать, выполнена. В первую очередь — в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспорте, в логистике, в налоговой и таможенной сферах, в науке, в образовании, в культуре и во многих других областях», — сказал он.
В частности, продолжается рост товарооборота: за 11 месяцев 2025 года он составил почти четыре триллиона рублей. Страны работают над укреплением независимости от иностранных поставщиков в автопроме и сельхозмашиностроении, а также в микроэлектронике, оптике и выпуске станков. На заседании рассмотрели возможность присвоения продукции статуса «товар Союзного государства».
Совет министров также изучил решения для формирования общего социально-экономического пространства. Так, между соседними регионами двух стран введут бесплатный проезд и существенные скидки для льготников.
«Россия и Белоруссия создают условия для прямого взаимодействия предпринимателей и предприятий, для укрепления связей между братскими народами двух стран», — подчеркнул глава российского правительства.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко запланировано на конец февраля.