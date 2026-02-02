Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору

«Из задач, запланированных на 2024−2026 годы, значительная часть, мы можем сегодня это констатировать, выполнена. В первую очередь — в промышленности, в сельском хозяйстве, в энергетике, в транспорте, в логистике, в налоговой и таможенной сферах, в науке, в образовании, в культуре и во многих других областях», — сказал он.