Politico: жесткая риторика и стягивание сил в Персидский залив могут загнать Трампа в угол

Тем не менее Трамп, отметив огневую мощь «армады», которая направляется в регион, заявил, что он предпочел бы найти дипломатическое решение иранского вопроса. «Если мы заключим сделку, то замечательно. Если — нет, посмотрим, что произойдет», — сказал он, добавив, что Тегеран заинтересован в сделке.