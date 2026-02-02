Ричмонд
Politico: жесткая риторика и стягивание сил в Персидский залив могут загнать Трампа в угол

Несмотря на то что страны Персидского залива просят президента Дональда Трампа воздержаться от ударов по Ирану, Белый дом не гарантирует, что прислушается к их просьбе, пишет американское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что жесткая публичная риторика Трампа и продолжающееся перемещение военных ресурсов США в сторону Персидского залива могут загнать американского президента в угол и удар по Ирану станет неизбежным.

После захвата в начале января венесуэльского лидера Николаса Мадуро «в возможностях американских военных сомневаться не приходится», сказал изданию высокопоставленный чиновник из страны Персидского залива. Но, по его словам, до сих пор неясно, в чем состоит цель Трампа в отношении Ирана: добиться смены режима в стране или послать очередной «сигнал».

«Даже после продолжительного общения нам по-прежнему непонятно, чего хотят обе стороны», — признался другой высокопоставленный арабский дипломат.

Politico пишет, что Трамп уже давно ставит во главу угла углубление деловых и дипломатических связей на Ближнем Востоке, но эта цель вступает в противоречие с его подходом к Ирану, которому он продолжает угрожать военной силой в своем стремлении к заключению сделки.

Тем не менее Трамп, отметив огневую мощь «армады», которая направляется в регион, заявил, что он предпочел бы найти дипломатическое решение иранского вопроса. «Если мы заключим сделку, то замечательно. Если — нет, посмотрим, что произойдет», — сказал он, добавив, что Тегеран заинтересован в сделке.

