Politico: жесткая риторика и стягивание сил в Персидский залив могут загнать Трампа в угол

В статье говорится, что жесткая публичная риторика Трампа и продолжающееся перемещение военных ресурсов США в сторону Персидского залива могут загнать американского президента в угол — и удар по Ирану станет неизбежным.
«Даже после продолжительного общения нам по-прежнему непонятно, чего хотят обе стороны», — признался другой высокопоставленный арабский дипломат.
Politico пишет, что Трамп уже давно ставит во главу угла углубление деловых и дипломатических связей на Ближнем Востоке, но эта цель вступает в противоречие с его подходом к Ирану, которому он продолжает угрожать военной силой в своем стремлении к заключению сделки.
Тем не менее Трамп, отметив огневую мощь «армады», которая направляется в регион, заявил, что он предпочел бы найти дипломатическое решение иранского вопроса. «Если мы заключим сделку, то замечательно. Если — нет, посмотрим, что произойдет», — сказал он, добавив, что Тегеран заинтересован в сделке.