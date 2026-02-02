В Госдуме раскрыли условие для диалога Путина и Макрона

Парламентарий ответила, что диалог будет расценен российской стороной как продуктивный, если Европа и Макрон выступят с конструктивными предложениями. Собеседница «Ленты.ру» уточнила, что целесообразными для диалога считает темы снятия санкций, прекращение поддержки ВСУ, согласие с территориальными уступками Киева.
«Но если французский лидер продолжит гнуть свою линию, не слушая нас, не вступая в диалог, то какой смысл в этом контакте? Чтобы нас опять поругали, а вся Европа это поддержала?» — задалась вопросом депутат.
Светлана Журова добавила, что российский лидер принял участие в саммите на Аляске, потому что Дональд Трамп, в отличие от других политиков Запада, был готов принять мнение Кремля, а не просто повторять требования Киева. Она добавила, что перед организацией переговоров с Макроном надо четко понимать, к чему они приведут.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что никаких организационных мероприятий, связанных с вероятным разговором Путина и Макрона, не реализуется.