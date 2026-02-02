В Госдуме раскрыли условие для диалога Путина и Макрона

Светлана Журова добавила, что российский лидер принял участие в саммите на Аляске, потому что Дональд Трамп, в отличие от других политиков Запада, был готов принять мнение Кремля, а не просто повторять требования Киева. Она добавила, что перед организацией переговоров с Макроном надо четко понимать, к чему они приведут.