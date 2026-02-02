Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме раскрыли условие для диалога Путина и Макрона

Переговоры российского президента Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном будут иметь смысл только в случае готовности Парижа к конструктивному общению. Если глава Франции начнет диктовать условия урегулирования украинского кризиса, то такой контакт будет бессмысленным. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Парламентарий ответила, что диалог будет расценен российской стороной как продуктивный, если Европа и Макрон выступят с конструктивными предложениями. Собеседница «Ленты.ру» уточнила, что целесообразными для диалога считает темы снятия санкций, прекращение поддержки ВСУ, согласие с территориальными уступками Киева.

«Но если французский лидер продолжит гнуть свою линию, не слушая нас, не вступая в диалог, то какой смысл в этом контакте? Чтобы нас опять поругали, а вся Европа это поддержала?» — задалась вопросом депутат.

Светлана Журова добавила, что российский лидер принял участие в саммите на Аляске, потому что Дональд Трамп, в отличие от других политиков Запада, был готов принять мнение Кремля, а не просто повторять требования Киева. Она добавила, что перед организацией переговоров с Макроном надо четко понимать, к чему они приведут.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что никаких организационных мероприятий, связанных с вероятным разговором Путина и Макрона, не реализуется.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше