Медведев рассказал, как работал дворником в студенческие годы

«Он человек, который внедряет совершенно новые способы управления. Обратите внимание, это первый президент Соединенных Штатов, который управляет через социальные сети: через Truth [social] и через X, не знаю, чем он еще пользуется. То есть практически каждый его пост — это, по сути, управленческий сигнал. Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли. Но я сейчас о другом. О том, что, по сути, это символ управленческой культуры XXI века, когда глава крупнейшего государства, крупнейшей экономики, ядерного государства использует для административных указаний социальные сети», — рассказал Медведев.