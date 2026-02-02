Парламентарий подчеркнул, что за время действия соглашения российская армия избегала наносить удары по объектам энергетики на украинской территории. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в период перерыва энергетические службы Украины смогли отремонтировать и возобновить подачу электричества потребителям на некоторых участках.
Алексей Чепа добавил, что Киев во время паузы со стороны Москвы продолжал атаковать энергообъекты России. По мнению депутата, это свидетельствует о том, что украинский президент не способен контролировать армию.
«Мы исполнили просьбу президента США Дональда Трампа о ненанесении ударов по энергетике до 1 февраля. Киев — нет», — резюмировал парламентарий. Он добавил, что игнорирование украинских властей мирной инициативы должно браться во внимание при принятии дальнейших решений.
Ранее американская газета The New York Times назвала энергетическое перемирие «джентльменским соглашением». С предложением до 1 февраля не наносить удары по энергообъектам на Украине к Москве обратился американский президент Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что тоже откажется от ударов по объектам энергетики на российской стороне, если Кремль прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.