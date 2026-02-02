В Госдуме оценили перспективы продления энергоперемирия

Ранее американская газета The New York Times назвала энергетическое перемирие «джентльменским соглашением». С предложением до 1 февраля не наносить удары по энергообъектам на Украине к Москве обратился американский президент Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что тоже откажется от ударов по объектам энергетики на российской стороне, если Кремль прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.