Согласно изданию MenaFM, Писториус, выступая в субботу на съезде Социал-демократической партии (СДПГ) в городе Кобленц и говоря о ситуации на Украине, предупредил, что прекращение поддержки Украины Европой будет иметь «два последствия».
И во-вторых, «смерть» Украины обойдется европейцам «гораздо дороже, чем та поддержка, которую они оказывают ей сейчас.
Он настаивал, что европейцы должны безропотно продолжать оказывать дорогостоящую поддержку этой стране. По этому поводу он даже процитировал немецкого богослова XVI века Мартина Лютера, который говорил, что «грустной задницей радостно не пукнешь». К «врагам демократии» Писториус причислил оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии» и всех, кто голосовал за нее.
Немецкая газета Die Zeit пишет, что в воскресенье в эфире телеканала ARD Писториус сказал, что Европа больше не сможет полагаться на США, как в последние 70 лет. При этом он считает, что бундесвер «отлично продвигается» к тому, чтобы к 2029 году быть готовым к потенциальной войне. Издание отмечает, что к 2035 году численность действующих сил в ФРГ должна быть увеличена до 260 000 человек, а резервистов — до 200 000. Сейчас в действующей армии бундесвера служат 184 200 военнослужащих, уточняет Zeit.