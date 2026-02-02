Ричмонд
СМИ: прекращение поддержки Украины Европой будет иметь два последствия

Министр обороны Германии Борис Писториус в выходные заявил, что возвращение к тесному альянсу Европы и США в области политики безопасности сейчас исключено, а отказ Европы от военной поддержки Украины будет иметь для нее пагубные последствия, передают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно изданию MenaFM, Писториус, выступая в субботу на съезде Социал-демократической партии (СДПГ) в городе Кобленц и говоря о ситуации на Украине, предупредил, что прекращение поддержки Украины Европой будет иметь «два последствия».

Во-первых, если Европа остановит военную помощь Киеву, то «уже завра Украина будет мертва», и это будет «конец суверенного, свободного государства в центре Европы».

И во-вторых, «смерть» Украины обойдется европейцам «гораздо дороже, чем та поддержка, которую они оказывают ей сейчас.

При этом Писториус вновь подтвердил свою репутацию прямолинейного политика, когда заявил, что немцы должны занять жесткую позицию в отношении внутренних “врагов демократии” и критиков военной помощи Украине.

Он настаивал, что европейцы должны безропотно продолжать оказывать дорогостоящую поддержку этой стране. По этому поводу он даже процитировал немецкого богослова XVI века Мартина Лютера, который говорил, что «грустной задницей радостно не пукнешь». К «врагам демократии» Писториус причислил оппозиционную правую партию «Альтернатива для Германии» и всех, кто голосовал за нее.

Немецкая газета Die Zeit пишет, что в воскресенье в эфире телеканала ARD Писториус сказал, что Европа больше не сможет полагаться на США, как в последние 70 лет. При этом он считает, что бундесвер «отлично продвигается» к тому, чтобы к 2029 году быть готовым к потенциальной войне. Издание отмечает, что к 2035 году численность действующих сил в ФРГ должна быть увеличена до 260 000 человек, а резервистов — до 200 000. Сейчас в действующей армии бундесвера служат 184 200 военнослужащих, уточняет Zeit.

