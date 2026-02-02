СМИ: прекращение поддержки Украины Европой будет иметь два последствия

Немецкая газета Die Zeit пишет, что в воскресенье в эфире телеканала ARD Писториус сказал, что Европа больше не сможет полагаться на США, как в последние 70 лет. При этом он считает, что бундесвер «отлично продвигается» к тому, чтобы к 2029 году быть готовым к потенциальной войне. Издание отмечает, что к 2035 году численность действующих сил в ФРГ должна быть увеличена до 260 000 человек, а резервистов — до 200 000. Сейчас в действующей армии бундесвера служат 184 200 военнослужащих, уточняет Zeit.