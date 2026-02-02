Ричмонд
Захарова назвала дату переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис проведут переговоры в Москве 6 февраля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Кассис прибудет в Россию в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (он возглавил организацию 1 января).

В повестке — «поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ», сообщила Захарова. Российская сторона рассчитывает обсудить возможности «по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном».

2 февраля Кассис прибыл в Киев. По словам министра, цель визита — подтвердить роль ОБСЕ в качестве площадки для диалога, а также готовность поддерживать усилия по достижению мира на основе международного права.

Во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе Кассис уже говорил о планах Швейцарии в качестве председателя ОБСЕ сыграть посредническую роль в урегулировании между Россией и Украиной, передает Swissinfo. Министр сообщал, что в зависимости от развития ситуации планирует поездки в Киев, Москву и Вашингтон.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК допускал, что организация может быть задействована в урегулировании или постконфликтном развитии. В то же время он считает, что организация дискредитировала себя во время реализации минских соглашений и не может вести мониторинг перемирия.

