Захарова назвала дату переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК допускал, что организация может быть задействована в урегулировании или постконфликтном развитии. В то же время он считает, что организация дискредитировала себя во время реализации минских соглашений и не может вести мониторинг перемирия.