Захарова назвала дату переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

Кассис прибудет в Россию в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (он возглавил организацию 1 января).
В повестке — «поиск путей преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ», сообщила Захарова. Российская сторона рассчитывает обсудить возможности «по восстановлению нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном».
2 февраля Кассис прибыл в Киев. По словам министра, цель визита — подтвердить роль ОБСЕ в качестве площадки для диалога, а также готовность поддерживать усилия по достижению мира на основе международного права.
Во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе Кассис уже говорил о планах Швейцарии в качестве председателя ОБСЕ сыграть посредническую роль в урегулировании между Россией и Украиной, передает Swissinfo. Министр сообщал, что в зависимости от развития ситуации планирует поездки в Киев, Москву и Вашингтон.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РБК допускал, что организация может быть задействована в урегулировании или постконфликтном развитии. В то же время он считает, что организация дискредитировала себя во время реализации минских соглашений и не может вести мониторинг перемирия.