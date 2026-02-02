Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ

«Сегодня мы предпринимаем ответные действия, отзывая аккредитацию у российского дипломата», — указывается в тексте. В нем отмечается, что решение было принято в ответ на высылку британского дипломата из Москвы. В МИД королевства сообщили, что «любые дальнейшие действия со стороны России будут рассматриваться как эскалация и получат надлежащий ответ».
15 января в МИД РФ сообщили, что Москва высылает дипломатического сотрудника посольства Великобритании из-за его принадлежности к британским спецслужбам, он должен покинуть страну в двухнедельный срок. Там также подчеркнули, что РФ даст зеркальный ответ в случае принятия Лондоном мер по эскалации ситуации с выявлением британского сотрудника спецслужб, работающего под прикрытием на территории России.