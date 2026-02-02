Ричмонд
Политолог оценил, сможет ли Макрон устроить переворот в Африке

Французский президент Эмманюэль Макрон не в состоянии повлиять на смену режима в африканских странах. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что планам политика не позволят реализоваться государства Шанхайской организации сотрудничества. Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что российская Служба внешней разведки не просто так во всеуслышание заявила о намерениях Эмманюэля Макрона. Политолог уточнил, что таким образом Россия предупредила мировую общественность о планах Франции и помешала французским спецслужбам выполнить цель — устранить африканских политиков.

«Лидеры будут принимать какие-то меры. Возможно, кто-то им будет помогать. Я имею в виду не только в Африке, но и в той же Азии. Возможно, такие страны, как Китай или другие члены ШОС, могут поддержать в этом вопросе», — объяснил политолог.

Он допустил, что СВР не просто выступила с публичным заявлением о планах Франции, но и передала информацию по своим каналам. Перенджиев отметил, что эти данные позволят мировой общественности увидеть настоящее лицо французского президента, который выстраивает имидж миротворца.

Политолог акцентировал внимание, что истинные мотивы французской элиты — защита интересов влиятельных кланов, а не защита интересов французов и отстаивание демократии.

Ранее СВО выступила с заявлением, в котором говорится о планах Франции организовать неоколониальный переворот в ряде стран Африки, чтобы вернуть свое лидерство в регионе.

