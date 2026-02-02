Ричмонд
Ynet: Анкара может предложить переместить обогащенный уран Ирана в Турцию

Дипломатические усилия Турции, направленные на то, чтобы играть посредническую роль между Ираном и США, вступили в новую фазу, пишет израильский новостной сайт Ynet News со ссылкой на турецкие официальные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Турция в рамках возобновления усилий по посредничеству между Тегераном и Вашингтоном обдумывает возможность разместить у себя иранский обогащенный уран. В частности, высокопоставленный турецкий чиновник сообщил газете Haaretz, что Анкара может предложить Тегерану передать ей весь обогащенный уран, включая примерно 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. При этом Анкара гарантирует, что эти запасы не будут возвращены Тегерану, отмечает издание.

В Турции считают, что такой сценарий мог бы стать приемлемым компромиссом и уменьшить вероятность применения силы против Ирана.

Ynet напоминает, что Анкара уже участвовала в аналогичных соглашениях. В 2010 году Турция, Бразилия и Иран подписали соглашение, по которому Иран должен был отправить в Турцию 1200 килограммов урана, обогащенного до 3,67%, в обмен на ядерные топливные стержни для исследовательских целей. Позже эта сделка была расторгнута из-за противодействия ведущих членов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Также в статье говорится, что аналогичное предложение Тегерану сделала Москва.

В конце 2015 года в рамках ядерного соглашения Россия получила в свое распоряжение около 11 000 килограммов низкообогащенного иранского урана, пишет Ynet. В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова принять обогащенный уран Ирана в рамках любого будущего соглашения.

Но, по словам турецкого чиновника, Анкара считает, что Вашингтон может рассматривать ее как более надежного хранителя иранских запасов, чем Россию. Иран не стал публично комментировать эти предложения.

