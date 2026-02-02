Ynet: Анкара может предложить переместить обогащенный уран Ирана в Турцию

В статье говорится, что Турция в рамках возобновления усилий по посредничеству между Тегераном и Вашингтоном обдумывает возможность разместить у себя иранский обогащенный уран. В частности, высокопоставленный турецкий чиновник сообщил газете Haaretz, что Анкара может предложить Тегерану передать ей весь обогащенный уран, включая примерно 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. При этом Анкара гарантирует, что эти запасы не будут возвращены Тегерану, отмечает издание.
Ynet напоминает, что Анкара уже участвовала в аналогичных соглашениях. В 2010 году Турция, Бразилия и Иран подписали соглашение, по которому Иран должен был отправить в Турцию 1200 килограммов урана, обогащенного до 3,67%, в обмен на ядерные топливные стержни для исследовательских целей. Позже эта сделка была расторгнута из-за противодействия ведущих членов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
В конце 2015 года в рамках ядерного соглашения Россия получила в свое распоряжение около 11 000 килограммов низкообогащенного иранского урана, пишет Ynet. В минувшую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова принять обогащенный уран Ирана в рамках любого будущего соглашения.
Но, по словам турецкого чиновника, Анкара считает, что Вашингтон может рассматривать ее как более надежного хранителя иранских запасов, чем Россию. Иран не стал публично комментировать эти предложения.