Ynet: Анкара может предложить переместить обогащенный уран Ирана в Турцию

В статье говорится, что Турция в рамках возобновления усилий по посредничеству между Тегераном и Вашингтоном обдумывает возможность разместить у себя иранский обогащенный уран. В частности, высокопоставленный турецкий чиновник сообщил газете Haaretz, что Анкара может предложить Тегерану передать ей весь обогащенный уран, включая примерно 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. При этом Анкара гарантирует, что эти запасы не будут возвращены Тегерану, отмечает издание.