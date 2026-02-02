Эксперт: Трамп не потерпит альянса Европы и Китая

Когда Китай заявляет, что его взаимодействие с какими-то странами «не нацелено против третьих стран», это не просто «фигура речи», поясняет Маслов. Он отмечает, что Пекин при выстраивании многосторонних альянсов преследует главную цель — стабилизировать внутреннюю экономику, расширить приток новых технологий и специалистов, обеспечить безопасность своего экспорта. Здесь Китай активно работает со странами Юго-Восточной Азии (именно они, а не ЕС или США его основной торговый партнер), Центральной Азии, Латинской Америки, Африки и, естественно, придерживается позиции максимального расширения торгово-экономических отношений с США и Европой, несмотря на большое число трудностей.