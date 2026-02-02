Эксперт: Трамп не потерпит альянса Европы и Китая

В последнее время участились визиты в Китай западных политиков и руководителей крупных корпораций. Об этом пишет газета China Daily. Издание отмечает, что сложившаяся ситуация отражает не смену курса или ослабление трансатлантических связей, а прагматичную адаптацию к реалиям многополярного мира и стремление европейцев к снижению рисков в отношениях с Китаем.
Разворот ЕС в сторону Китая или адаптация Запада
Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что Европа выстраивает новую модальность взаимоотношений с Китаем, при этом не нарушая своих старых принципов, чтобы не оказаться лицом к лицу со многими своими противоречивыми заявлениями.
С одной стороны, Европа не отказалась от тезиса о стратегическом соперничестве с Китаем, особенно в области экономики, и не сняла практически ни одного тезиса, который критикует Китай. Однако при этом ЕС стремится сохранить приток китайских инвестиций, тонко оговаривая, что страны Европы будут защищать свой внутренний рынок от чрезмерного влияния Китая.
Европейцы хотят показать, что могут вести независимую от США политику с Китаем, считает востоковед. Об этом говорят участившиеся с конца 2025 года визиты европейских лидеров и министров иностранных дел. Канада тоже пошла на сближение с Китаем — премьер-министр Канады «открыл двери» для импорта китайских электромобилей по тарифной ставке 6,1% для поставок, объем которых не превышает 49 тысяч единиц.
Со странами ЕС переговоры идут прежде всего вокруг нескольких позиций. Во-первых, это преодоление тарифных барьеров. Во-вторых, это безопасность европейского бизнеса в Китае, поясняет Маслов. Китайскую сторону сторону интересует технологическое взаимодействие, в том числе открытие новых лабораторий и создание совместных разработок.
Не стоит питать никаких иллюзий. Европа в ближайшее время явно не станет дружественным или просто приятным регионом для китайской политики и бизнеса. Но перед лицом ряда вызовов, в том числе энергетического, ценового, производственного, европейские политики хотят как минимум выправить отношения с Китаем и показать другой, отличный от американского способ взаимодействия.
Востоковед считает, что частые визиты европейцев в КНР говорят прежде всего о коррекции политики, а не о долгосрочном сближении. При этом выигрывает во многом Китай. Он преодолевает системные кризисы взаимодействия с рядом западных государств, прежде всего с европейскими, пытается выправить отношения с США. И, конечно же, проводит свою национально-ориентированную политику.
Как США реагируют на сближение Европы и Китая
США не хотят, чтобы Европа задавала такт в мировых отношениях с Китаем, уверен Маслов. У Трампа явно свои планы на Китай, в том числе создание некого подобия G2 — США и Китай для нового мирового порядка. В Давосе Трамп заявил, что у него «всегда были очень хорошие отношения с председателем Си Цзиньпином», назвав его «невероятным человеком, пользующимся всеобщим уважением».
Трамп, очевидно, не терпит построения многосторонних альянсов или тонкой многосторонней игры, которую сейчас пытаются вести Европа и Китай. Не исключено, что в случае заметного расширения отношений между Европой и КНР (что крайне маловероятно), Трамп может пригрозить европейцам в том числе и ограничительными мерами тарифного порядка.
Как сближение Китая с Европой влияет на отношения с РФ
Когда Китай заявляет, что его взаимодействие с какими-то странами «не нацелено против третьих стран», это не просто «фигура речи», поясняет Маслов. Он отмечает, что Пекин при выстраивании многосторонних альянсов преследует главную цель — стабилизировать внутреннюю экономику, расширить приток новых технологий и специалистов, обеспечить безопасность своего экспорта. Здесь Китай активно работает со странами Юго-Восточной Азии (именно они, а не ЕС или США его основной торговый партнер), Центральной Азии, Латинской Америки, Африки и, естественно, придерживается позиции максимального расширения торгово-экономических отношений с США и Европой, несмотря на большое число трудностей.
Технически это не направлено против России, но показывает, что Пекин создает очень серьезную конкуренцию за взаимодействие с собой. В том числе Китай, очевидно, будет диверсифицировать закупки нефти и газа, учитывая, что поставки нефти из Венесуэлы, находятся практически под контролем США, а другой важный партнер Иран находится под угрозой удара.
Востоковед отмечает, что на стабильность российско-китайских отношений нынешние контакты с Европой не окажут серьезного влияния. Он поясняет, что позиции Москвы и Пекина совпадают по многим вопросам, однако сегодня требуются новые нестандартные решения по расширению технического, военно-политического, научного и другого сотрудничества стран. Модель, когда-то выработанная в 90-е годы — российские ресурсы в обмен на готовую китайскую продукцию — хотя сегодня работает весьма эффективно, но уязвима в будущем.