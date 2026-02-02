Додон: Соцпартия Молдавии предложит выдвинуть вотум недоверия премьеру

Ранее Додон заявил, что Соцпартия готовится зарегистрировать в парламенте проект вотума недоверия кабмину.
«Мы вызовем в парламент членов правительства с отчетом. На этой неделе придет министр сельского хозяйства, затем пригласим министра энергетики, пусть и остальные готовятся. Через несколько недель мы предложим другим членам оппозиции подписать вотум недоверия, чтобы вызвать премьер-министра, который не справляется», — заявил Додон на брифинге.
Он также отметил, что социалисты будут настаивать в парламенте на пересмотре проекта госбюджета, поскольку страна тратит много средств на оборону вместо того, чтобы поддержать граждан в тяжелых экономических условиях.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, «Нашей партии» и «Демократии дома» отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.