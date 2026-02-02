Путин собрал совещание по развитию химической промышленности

По словам президента, химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике страны, а ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике и других сферах. При этом Россия имеет хорошую ресурсную базу для дальнейшего развития этой отрасли.