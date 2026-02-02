Путин собрал совещание по развитию химической промышленности

«Российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, востребованные не только в России, но и за рубежом», — отметил он.
По словам президента, химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике страны, а ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике и других сферах. При этом Россия имеет хорошую ресурсную базу для дальнейшего развития этой отрасли.
В этой связи глава государства предложил участникам совещания обсудить перспективы разработки и освоения новых технологий и линеек химической продукции. Помимо этого, предприятия планируют масштабные инвестиции.
А чтобы обеспечить стратегическое развитие отрасли на годы вперед необходим комплексный подход с координацией усилий бизнеса, государства, регионов и наших научных центров, подчеркнул Путин.
В России действует национальный проект «Новые материалы и химия», который очерчивает перспективы в этой сфере до 2030 года.