Путин собрал совещание по развитию химической промышленности

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Владимир Путин на совещании, посвященном развитию химической промышленности, предложил обсудить способы повышения эффективности работы отечественного химпрома как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Источник: © РИА Новости

«Российские предприятия химической промышленности производят тысячи видов продукции, востребованные не только в России, но и за рубежом», — отметил он.

По словам президента, химическая промышленность играет важнейшую роль в экономике страны, а ее продукция востребована практически повсеместно: в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике и других сферах. При этом Россия имеет хорошую ресурсную базу для дальнейшего развития этой отрасли.

В этой связи глава государства предложил участникам совещания обсудить перспективы разработки и освоения новых технологий и линеек химической продукции. Помимо этого, предприятия планируют масштабные инвестиции.

А чтобы обеспечить стратегическое развитие отрасли на годы вперед необходим комплексный подход с координацией усилий бизнеса, государства, регионов и наших научных центров, подчеркнул Путин.

В России действует национальный проект «Новые материалы и химия», который очерчивает перспективы в этой сфере до 2030 года.