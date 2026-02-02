Лавров подтвердил готовность России поддерживать Кубу

«В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что Лавров также назвал неприемлемым экономическое и силовое давление на Кубу, особенно блокаду поставок энергоносителей на остров. Министр предупредил, что это может привести к ухудшению энергетической ситуации на Кубе.
Главы МИД двух стран также обсудили график предстоящих российско-кубинских контактов.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты могут провести переговоры с представителями Кубы на самом высоком уровне, отметив сложное социально-экономическое положение страны. Он подчеркнул необходимость поддержки выходцев с Кубы, проживающих в США и, по его словам, подвергавшихся жестокому обращению со стороны кубинских властей.
Тогда же газета The Guardian сообщила о дефиците топлива на Кубе на фоне усиления давления Трампа. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил главу Белого дома в попытке «задушить остров».
На сайте Белого дома 29 января был опубликован указ Трампа о введении национальной ЧС и пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Уточняется, что пошлины были введены для «решения проблемы чрезвычайной ситуации национального масштаба», объявленной в тексте того же указа.