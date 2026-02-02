Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров подтвердил готовность России поддерживать Кубу

Россия будет оказывать Кубе поддержку на фоне обострения отношений Гаваны и Вашингтона. Об этом 2 февраля заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе разговора с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Источник: Известия

«В ходе беседы были рассмотрены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Выражена твердая готовность продолжения оказания Кубе необходимой политической и материальной поддержки», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что Лавров также назвал неприемлемым экономическое и силовое давление на Кубу, особенно блокаду поставок энергоносителей на остров. Министр предупредил, что это может привести к ухудшению энергетической ситуации на Кубе.

Главы МИД двух стран также обсудили график предстоящих российско-кубинских контактов.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты могут провести переговоры с представителями Кубы на самом высоком уровне, отметив сложное социально-экономическое положение страны. Он подчеркнул необходимость поддержки выходцев с Кубы, проживающих в США и, по его словам, подвергавшихся жестокому обращению со стороны кубинских властей.

Тогда же газета The Guardian сообщила о дефиците топлива на Кубе на фоне усиления давления Трампа. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил главу Белого дома в попытке «задушить остров».

На сайте Белого дома 29 января был опубликован указ Трампа о введении национальной ЧС и пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Уточняется, что пошлины были введены для «решения проблемы чрезвычайной ситуации национального масштаба», объявленной в тексте того же указа.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше