Лавров подтвердил готовность России поддерживать Кубу

На сайте Белого дома 29 января был опубликован указ Трампа о введении национальной ЧС и пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. Уточняется, что пошлины были введены для «решения проблемы чрезвычайной ситуации национального масштаба», объявленной в тексте того же указа.