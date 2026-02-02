СМИ: в ходе учений у берегов Норвегии силы НАТО отработают поиск и уничтожение подлодок

По данным Yeni Safak, в рамках учений будут отрабатываться операции по обнаружению и ликвидации подводных лодок в суровых арктических условиях. В маневрах задействованы подводные лодки, корабли, вертолеты и противолодочные самолеты членов альянса, а также корабли Первой постоянной морской группы НАТО (SNMG1).
Среди участников — норвежские фрегат и подлодка, британские и нидерландские подлодки, немецкая субмарина и два вспомогательных судна. Авиационную поддержку обеспечивают датские вертолеты и британский патрульный противолодочный самолет Р8.
Командующий Королевскими ВМС Норвегии Кирре Хауген подчеркнул, что учения Arctic Dolphin имеют большое значение как для Норвегии, так и для НАТО.
Они подтверждают намерение альянса присутствовать на Севере и обеспечивают возможность совместных операций с несколькими союзниками.
Как отмечает интернет-портал Military, Arctic Dolphin предваряют крупномасштабные учения НАТО Cold Response 2026 («Холодное реагирование»), которые начнутся в марте и будут направлены на защиту Норвегии и наращивание коллективного потенциала против возникающих угроз.
Издание подчеркивает, что Cold Response считаются краеугольным камнем обороны северного фланга НАТО. В них примут участие около 25 000 военнослужащих из десятка стран альянса и будут отрабатываться реалистичные боевые сценарии, включая десантные операции и маневры с боевой стрельбой.