СМИ: в ходе учений у берегов Норвегии силы НАТО отработают поиск и уничтожение подлодок

Военно-морские силы пяти стран НАТО в понедельник начнут 11-дневные противолодочные учения Arctic Dolphin 2026 («Арктический дельфин») у западного побережья Норвегии, сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на официальное заявление Североатлантического альянса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным Yeni Safak, в рамках учений будут отрабатываться операции по обнаружению и ликвидации подводных лодок в суровых арктических условиях. В маневрах задействованы подводные лодки, корабли, вертолеты и противолодочные самолеты членов альянса, а также корабли Первой постоянной морской группы НАТО (SNMG1).

Среди участников — норвежские фрегат и подлодка, британские и нидерландские подлодки, немецкая субмарина и два вспомогательных судна. Авиационную поддержку обеспечивают датские вертолеты и британский патрульный противолодочный самолет Р8.

Командующий Королевскими ВМС Норвегии Кирре Хауген подчеркнул, что учения Arctic Dolphin имеют большое значение как для Норвегии, так и для НАТО.

Они подтверждают намерение альянса присутствовать на Севере и обеспечивают возможность совместных операций с несколькими союзниками.

Кирре Хауген
аомандующий Королевскими ВМС Норвегии

Как отмечает интернет-портал Military, Arctic Dolphin предваряют крупномасштабные учения НАТО Cold Response 2026 («Холодное реагирование»), которые начнутся в марте и будут направлены на защиту Норвегии и наращивание коллективного потенциала против возникающих угроз.

Издание подчеркивает, что Cold Response считаются краеугольным камнем обороны северного фланга НАТО. В них примут участие около 25 000 военнослужащих из десятка стран альянса и будут отрабатываться реалистичные боевые сценарии, включая десантные операции и маневры с боевой стрельбой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше