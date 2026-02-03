Паслер вдвое сократил срок получения регионального материнского капитала

Теперь заявления рассматриваются в течение 15 дней, а средства перечисляются в течение 30 рабочих дней после одобрения. Документы можно подавать в любом управлении социальной политики региона. «Кроме того, семьи получили возможность направлять средства на строительство жилья через эскроу-счета, что обеспечивает дополнительную защиту от рисков», — написал губернатор в своем Telegram-канале.