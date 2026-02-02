Граждане Молдовы ищут справедливости в Европейском суде, в отечественное правосудие уже никто не верит: Число исков от жителей нашей страны возросло на треть

Количество жалоб против Молдовы в ЕСПЧ выросло на четверть в прошлом году.
В 2025 году Европейский суд по правам человека зарегистрировал 468 жалоб против Молдовы, на 29% больше, чем в 2024 году. Основные нарушения касались права на справедливый суд, защиту собственности и права на частную и семейную жизнь.
Относительно численности населения Молдова продолжает показывать высокий уровень жалоб в ЕСПЧ — граждане страны обращаются в суд в 4,6 раза чаще, чем среднее по Европе.
На конец года в ЕСПЧ находилось 1 141 незавершённое дело против Молдовы, что составляет 2,2% от всех дел в суде. С 1997 года суд зафиксировал 885 нарушений прав человека в делах, связанных с Молдовой, главным образом — права на справедливый суд и запрета на пытки.
В целом в 2025 году в ЕСПЧ поступило 31 800 жалоб, больше всего — на Турцию, Польшу, Италию, Украину и Румынию.
