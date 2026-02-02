Россия представит обновленный Ми-34М1

«Ростех» на 13-м Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС-2026), который пройдет с 4 по 5 февраля в Москве, представит обновленный легкий вертолет Ми-34М1 с новейшим двигателем ВК-650 В. Об этом госкорпорация сообщает на своем сайте.