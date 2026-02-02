Ричмонд
Минск и Москва подписали соглашение о работе совместного университета

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Руководители образовательных ведомств Беларуси и России подписали межправительственное соглашение о деятельности Белорусско-Российского университета (БРУ), сообщили в пресс-службе Министерства образования республики.

Источник: Sputnik.by

«Министр образования Беларуси Андрей Иванец и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписали межправительственное соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония состоялась в формате видеоконференцсвязи.

В Минобре отметили, что это соглашение станет важным шагом в развитии Союзного государства в области образования и науки. В частности, документ позволит увеличить подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики двух стран и развивать сетевые образовательные программы (в настоящее время уже реализуются проекты с СПбПУ, БГТУ и другими вузами).

Кроме того, соглашение будет способствовать укреплению научно-техническое сотрудничества, включая проекты в сферах аддитивных технологий, робототехники и промышленного искусственного интеллекта, а также создаст условия для открытия новых лабораторий и центров компетенций.

Университет был основан в 1961 году как Могилевский машиностроительный институт. В 2003 году он был преобразован из местного в союзный. БРУ является крупным региональным научно-образовательным центром, готовящим инженерные кадры для реального сектора экономики.

«В университете обучаются около 5 тысяч студентов по 28 белорусским и 15 российским образовательным программам. 19 января 2026 года университет отметил 25-летний юбилей и с уверенностью смотрит в будущее», — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что БРУ продолжает трансформацию в международный центр интеграции образования, науки и цифровых технологий, направленный на обеспечение технологического суверенитета Беларуси и РФ.

