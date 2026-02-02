Минск и Москва подписали соглашение о работе совместного университета

В Минобре отметили, что это соглашение станет важным шагом в развитии Союзного государства в области образования и науки. В частности, документ позволит увеличить подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики двух стран и развивать сетевые образовательные программы (в настоящее время уже реализуются проекты с СПбПУ, БГТУ и другими вузами).