Милонов: противно вести переговоры с западными политиками после дела Эпштейна

«Вряд ли эта новая информация повлияет на политическую карьеру Зеленского, так как на фоне того, что он уже совершил, тяга к каким-то извращениям перестала быть предосудительной и совершенно не удивляет. Давно известно, что Украина является поставщиком проституток номер один. При помощи именно проституток у администрации Зеленского появились дополнительные рычаги влияния на многих европейских и американских политиков», — сказал депутат.