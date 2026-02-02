Axios: Арагчи и Уиткофф встретятся в Стамбуле 6 февраля

Новая ядерная сделка должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.