Лукашенко изменил законы о дактилоскопии: пересмотрен перечень тех, у кого снимают отпечатки пальцев в Беларуси

Так, обязательным дактилоскопирование будет для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят погранконтроль, пересекая государственную границу Беларуси. Также снимут отпечатки пальцев и у иностранцев подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче тому или иному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.