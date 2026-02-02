Лукашенко изменил законы о дактилоскопии: пересмотрен перечень тех, у кого снимают отпечатки пальцев в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации», сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, документом пересмотрен перечень тех, у кого снимают отпечатки пальцев в Беларуси.
Так, обязательным дактилоскопирование будет для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят погранконтроль, пересекая государственную границу Беларуси. Также снимут отпечатки пальцев и у иностранцев подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче тому или иному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.
«Проходить дактилоскопию будут те, кто включен в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен, а также лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации в интересах национальной безопасности», — уточняет телеграм-канал.
А еще закон пересмотрел список госорганов, которые осуществляют дактилоскопию и имеют право получить и использовать подобные сведения. К таковым отнесены, в частности, органы уголовного преследования, внутренних дел, погранслужбы, а также суды. В перечне и иные органы, которые проводят оперативно-розыскную деятельность.
Кроме того, уточняется, что закон совершенствует законодательство в сфере национальной безопасности. Он повысит эффективность и качества дактилоскопирования. А также «будет способствовать своевременному выявлению рисков, вызовов, угроз национальной безопасности, нейтрализации их внутренних и внешних источников».
