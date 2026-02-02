Ричмонд
Дмитриев: Гейтс продвигал небезопасные вакцины от Covid и блокировал «Спутник»

Основатель компании Microsoft и сооснователь благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Gates Foundation) Билл Гейтс осуществлял продвижение небезопасных вакцин от Covid-19 и препятствовал распространению проверенного российского препарата «Спутник». С таким заявлением в понедельник, 2 февраля, выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

— Гейтс стал «привратником» в вопросах вакцинации благодаря своему фонду и эффективному контролю над альянсами по вакцинам, такими как Gavi. Гейтс злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как «Спутник», и продвигая непроверенные, — говорится в публикации.

Так Дмитриев прокомментировал переписку Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, который замешан в торговле людьми.

В материалах, связанных с американским финансистом, также обнаружились его высказывания и о голливудском актере Леонардо Ди Каприо и намерении заработать на рекламных контрактах.

В документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна упомянуты имена 47 жертв. Часть упомянутых имен ранее не были известны публично. Более 20 жертв на момент предполагаемых изнасилований были несовершеннолетними.

