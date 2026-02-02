Основатель компании Microsoft и сооснователь благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс (Gates Foundation) Билл Гейтс осуществлял продвижение небезопасных вакцин от Covid-19 и препятствовал распространению проверенного российского препарата «Спутник». С таким заявлением в понедельник, 2 февраля, выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.