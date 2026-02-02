Эксперт Васильев заявил, что Венесуэла может стать сырьевым придатком США

Власти Венесуэлы разрешили приватизацию нефтяного сектора исключительно для американских компаний. Об этом в комментарии «Российской газете» сообщил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
По его словам, это решение означает установление американского контроля над экономикой страны и постепенный переход нефтяной промышленности под управление иностранного капитала. Эксперт назвал этот процесс экономическим «перевариванием» Венесуэлы, целью которого является допуск западного капитала в страну.
Васильев отметил, что российский и китайский капитал будут вытеснены из Венесуэлы. Такая политика, по его мнению, может привести к росту цен на энергоносители и превращению страны в сырьевой придаток США.
При этом эксперт не исключил социальных рисков. Часть венесуэльских рабочих ожидает повышения зарплат с приходом иностранных компаний, но эти ожидания могут не оправдаться, что способно спровоцировать недовольство.
Также Васильев добавил, что следующей после нефти под приватизацию могут попасть запасы минералов, однако их разработка требует значительных инвестиций, на которые готовы пойти не все американские компании.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика впервые отправила за рубеж груз сжиженного газа.