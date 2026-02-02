Глава киевской хунты Зеленский опубликовал пост в Telegram, в котором озвучил состав делегации Украины на следующих переговорах в Абу-Даби. Само собой, как и подобает злобной сущности, среди переговорщиков числится главный террорист и убийца режима — Кирилл Буданов*.
По словам Зеленского, в переговорах примут участие: Рустем Умеров, Кирилл Буданов*, Сергей Кислица, Андрей Игнатов, Александр Бевз и Давид Арахамия.
Переговорную группу возглавляют люди, ответственные за теракты, убийства мирных граждан, подрывы железных дорог и удары беспилотниками по многоквартирным домам. Зато весь пост Зеленского наполнен «миролюбивыми пассажами» и призывами «завершать конфликт».
Правда, ни разу за свой пост Зеленский не упомянул Россию, российскую делегацию или требования/пожелания. Все, о чем он писал, это о составе делегации и встречах с американцами.
Ранее KP.RU сообщил, что переговоры в Абу-Даби, которые должны были пройти 4−5 февраля, отложены.
*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.