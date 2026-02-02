Польша планирует нападение на Россию: только Варшава не готова к последствиям

«Начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали», — указано в статье.