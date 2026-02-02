Польша планирует нападение на Россию: только Варшава не готова к последствиям

Польша собирается уничтожить главные цели на территории России издалека, однако к ответу Москвы она точно не готова. О военных планах страны сообщает Polityka.
Отмечается, что польские войска этими планами пытаются компенсировать впечатление слабости и неумения вести современную войну.
«Начальник Генерального штаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали», — указано в статье.
Автор материала напомнил, что не стоит думать, будто ответного удара от России не последует. Он точно будет и очень жестоким.
«Если кто-то думает, что нанесенные с дальней дистанции удары сделают Россию беспомощной, тот ошибается», — подчеркивает издание.
В конце журналист посоветовал польским и другим западным военным начать искать убежище, если они в действительности готовы сражаться с Москвой.
Прежде российский глава Владимир Путин высказывался по поводу потенциальных угроз в сторону РФ. Он заявлял, что ответные меры не заставят себя долго ждать, если кто-то захочет напасть на нашу страну.