Обама: прекращение действия ДСНВ может дать старт новой гонке вооружений

Мир после 5 февраля станет менее безопасным, заявил экс-президент США.

Источник: Аргументы и факты

Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между РФ и США уничтожит десятки лет дипломатии и может дать старт новой гонке вооружений, заявил экс-президент США Барак Обама.

«Если Конгресс не примет мер, последний договор о контроле вооружений между США и Россией прекратит свое существование. Это бессмысленно сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений, что сделает мир менее безопасным», — написал он в соцсети X*.

Напомним, в сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. 8 января президент США Дональд Трамп сказал, что не испытывает беспокойства в связи с приближающимся завершением срока действия ДСНВ, так как в случае истечения срока договора Вашингтон собирается «заключить соглашение получше».

29 января представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему ждет ответа американской стороны на свои предложения по этому договору, но пока никаких сообщений от США в Кремле не видели.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

