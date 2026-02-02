Обама: прекращение действия ДСНВ может дать старт новой гонке вооружений

Напомним, в сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. 8 января президент США Дональд Трамп сказал, что не испытывает беспокойства в связи с приближающимся завершением срока действия ДСНВ, так как в случае истечения срока договора Вашингтон собирается «заключить соглашение получше».