МИД РФ: размещение воинских контингентов Запада на Украине неприемлемо

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры стран Запада на Украине неприемлемо, будет квалифицироваться Россией как иностранная интервенция. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ.

Источник: AP 2024

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — указали в министерстве.