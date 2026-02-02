«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — указали в министерстве.
МИД РФ: размещение воинских контингентов Запада на Украине неприемлемо
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры стран Запада на Украине неприемлемо, будет квалифицироваться Россией как иностранная интервенция. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ.