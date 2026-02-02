Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заговорил о завершении конфликта

«Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и дальше решительной в обеспечении необходимых условий для диалога. Мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату», — написал он по итогам встречи с украинской делегацией.
Напомним, ранее в Кремле официально подтвердили журналистам новые даты проведения переговоров. Второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности действительно состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля.
