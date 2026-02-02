«Он (Моди — ред.) согласился прекратить закупать российскую нефть и начать покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы», — написал Трамп в соцсети Truth Social после телефонного разговора между лидерами.
Трамп заявил, что Моди согласился отказаться от российской нефти
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что премьер Индии Нарендра Моди якобы согласился отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США, а также, возможно, начать поставлять нефть из Венесуэлы.