МИД: РФ сочтет размещение войск Запада на Украине за военную интервенцию

Любое появление на Украине войск других западных государств, а также создание там их военных баз будет квалифицироваться Россией как военная интервенция. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги, по оценке Москвы, выходят за рамки заявленной «поддержки Киева» и фактически означают прямое участие этих стран в конфликте.
Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что рассматривает подобные действия как угрозу национальной безопасности РФ и оставляет за собой право на ответные меры.
Ранее стало известно, что НАТО начал всерьез подумывать о завершении конфликта на Украине.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше