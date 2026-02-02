Ричмонд
МИД: РФ сочтет размещение войск Запада на Украине за военную интервенцию

МИД России предупредил, что Москва вправе ответить на размещение зарубежных военных на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Любое появление на Украине войск других западных государств, а также создание там их военных баз будет квалифицироваться Россией как военная интервенция. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги, по оценке Москвы, выходят за рамки заявленной «поддержки Киева» и фактически означают прямое участие этих стран в конфликте.

Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что рассматривает подобные действия как угрозу национальной безопасности РФ и оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее стало известно, что НАТО начал всерьез подумывать о завершении конфликта на Украине.

