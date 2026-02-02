В Министерстве иностранных дел России сделали заявление о переговорном процессе между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Абу-Даби. Согласно публикации, Россия полагает, что киевский режим продолжает курс на уничтожение конструктивной части диалога. Украина хочет, чтобы переговоры не добились успеха.
«Сейчас Киев в тесной координации с британцами и ЕСовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача — через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части плана Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», — говорится в большой подборке ответов ведомства на вопросы СМИ.
Также в МИД отметили, что хунта Зеленского активно продолжает притеснять права православных верующих на Украине, тем самым нарушая одно из условий России для установления мира.
Ранее KP.RU сообщил, что глава киевского режима Зеленский озвучил состав делегации Украины для следующего раунда переговоров. В нее вошел главный идейный вдохновитель всех терактов украинских нацистов.