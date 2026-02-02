«Сейчас Киев в тесной координации с британцами и ЕСовцами в очередной раз пытается торпедировать инициативы по урегулированию. Задача — через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части плана Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», — говорится в большой подборке ответов ведомства на вопросы СМИ.