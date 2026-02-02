МИД: Москва добивается от Баку решения вопроса с задержанными россиянами

Россия добивается от Азербайджана безотлагательного решения вопроса с задержанными в стране российскими гражданами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ.
«Скорейшее освобождение и возвращение домой всех российских граждан, задержанных в Баку 30 июня — 1 июля 2025 года, является нашим безусловным приоритетом. регулярно ставим вопрос о необходимости безотлагательного решения данной проблемы», — сообщает ведомство.
По данным МИД, в Россию были возвращены два журналиста информагентства «Спутник Азербайджан». Еще 11 человек остается задержанными.