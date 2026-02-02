Сокуров прокомментировал свое исключение из Совета по развитию кинематографии

Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что не знал о существовании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, откуда его убрали. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
30 января глава кабмина РФ Михаил Мишустин принял решение исключить из состава Совета девять человек. Среди них числились глава Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и руководитель киностудии имени Горького Юлиана Слащева, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, а также Сокуров.
По словам режиссера, Мишустин поступил мудро. Как он считает, в таких организациях должны быть более представительные и авторитетные люди.
«Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участие», — подчеркнул Сокуров.
