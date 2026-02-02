Ричмонд
Сокуров прокомментировал свое исключение из Совета по развитию кинематографии

Сокуров не знал о существовании Совета по кинематографии, откуда его убрали.

Источник: Комсомольская правда

Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что не знал о существовании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, откуда его убрали. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

30 января глава кабмина РФ Михаил Мишустин принял решение исключить из состава Совета девять человек. Среди них числились глава Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и руководитель киностудии имени Горького Юлиана Слащева, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, а также Сокуров.

По словам режиссера, Мишустин поступил мудро. Как он считает, в таких организациях должны быть более представительные и авторитетные люди.

«Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участие», — подчеркнул Сокуров.

Ранее режиссер Егор Кончаловский рассказал, как западные санкции повлияли на российскую киноиндустрию. Он отметил, что ограничение не стали препятствием в развитии, а наоборот послужили стимулом добиваться новых высот в этой сфере.