Шарий сообщил о планах Киева лишить НАБУ и САП полномочий

Шарий утверждает, что даже при попытках договориться с Офисом президента контрагентам рекомендуют обращаться напрямую к Ермаку, после чего им якобы перезванивает сам Владимир Зеленский. Это, по мнению блогера, подтверждает сохраняющийся статус главы ОП как главного переговорщика и куратора.