Шарий сообщил о планах Киева лишить НАБУ и САП полномочий

«И когда люди пытаются решить какую-то тему с Офисом президента, то, условно говоря, им советуют позвонить Ермаку», — написал он у себя в телеграм-канале.
Шарий утверждает, что даже при попытках договориться с Офисом президента контрагентам рекомендуют обращаться напрямую к Ермаку, после чего им якобы перезванивает сам Владимир Зеленский. Это, по мнению блогера, подтверждает сохраняющийся статус главы ОП как главного переговорщика и куратора.
Ранее национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в отношении Андрея Ермака ведётся досудебное расследование по подозрению в причастности к крупной коррупционной схеме. При этом директор НАБУ Семён Кривонос уточнил, что официальных обвинений Ермаку на данный момент не предъявлено. Местонахождение бывшего чиновника он отказался раскрывать, сославшись на тайну следствия.
