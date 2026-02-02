Каллас сообщила, что власти Украины готовы к трудным уступкам

В то же время Каллас заявила, что Европа ожидает уступок и от России. По ее мнению, это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на другие регионы. В качестве примеров желаемых действий она назвала ~накладывание ограничений на военный бюджет, армию или ядерное оружие~. Также она потребовала «привлечения к ответственности» за якобы совершенные преступления.