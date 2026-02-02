Глава РФПИ Дмитриев призвал Стармера покинуть пост премьера Британии

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал премьера-министра Британии Кира Стармера покинуть свой пост. Об этом он написал в соцсети Х.
Еще в начале января помощник президента России организовал опрос на своей странице, где предложил своим подписчикам проголосовать «за» или «против» отставки британского премьера. Тогда идею увольнения Стармера поддержали 96% респондентов.
«Кир Стармер должен уйти в отставку», — написал политик в публикации.
Напомним, что 31 января Дмитриев посетил Майами в рамках рабочей поездки. По словам самого политика, его прибытие в США связано с переговорами по Украине. Он проводил встречу с американской делегацией, в которую входил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Известно, что Дмитриев с коллегами из Штатов обсуждали экономические вопросы кризиса.