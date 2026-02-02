Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев призвал Стармера покинуть пост премьера Британии

Дмитриев второй раз за январь в своих соцсетях пишет об отставке Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал премьера-министра Британии Кира Стармера покинуть свой пост. Об этом он написал в соцсети Х.

Еще в начале января помощник президента России организовал опрос на своей странице, где предложил своим подписчикам проголосовать «за» или «против» отставки британского премьера. Тогда идею увольнения Стармера поддержали 96% респондентов.

«Кир Стармер должен уйти в отставку», — написал политик в публикации.

Напомним, что 31 января Дмитриев посетил Майами в рамках рабочей поездки. По словам самого политика, его прибытие в США связано с переговорами по Украине. Он проводил встречу с американской делегацией, в которую входил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Известно, что Дмитриев с коллегами из Штатов обсуждали экономические вопросы кризиса.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше